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Закон, порядок, государство

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Оперативники задержали в Санкт-Петербурге астраханца за хранение марихуаны в крупном размере

В ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 34-летнего уроженца Астрахани, проживающего в поселке Парголово.

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