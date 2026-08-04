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Депутат Миронов призвал закрепить пенсию на уровне 40% от зарплаты

Депутат Миронов призвал закрепить пенсию на уровне 40% от зарплаты

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с законодательной инициативой, предусматривающей закрепление размера страховой пенсии по старости на уровне не ниже 40 процентов от среднего заработка гражданина за последний год перед выходом на пенсию.

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