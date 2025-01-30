Глава Калининграда пояснила, зачем в автобусах дублируют объявления

Дублирование в автобусах объявлений об остановках на английском языке нужно не только туристам, но и иностранным студентам, пояснила глава администрации Калининграда Елена Дятлова 30 января в прямом эфире, состоявшемся в соцсети «ВКонтакте».
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