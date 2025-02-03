Будешь креативным – поддержим: какие общественные нововведения могут поразить астраханцев в конце зимы

В феврале жителей Астраханской области, как и других россиян, ждет немало серьезных социально-экономических нововведений – от появления нового сектора экономики, именуемого креативным, до назначения наставников для подростков.
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