Эрдоган предложил себя в качестве посредника на переговорах Киева и Москвы

Турецкий президент Реджеп Эрдоган по телефону пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как пишет Anadolu, в беседе речь шла о возможных переговорах Москвы и Киева о прекращении боевых действий на территории Украины.
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