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Пабло Ласо покинул пост главного тренера «Баварии» по семейным причинам

Испанский специалист в прошлые выходные сообщил мюнхенскому клубу, что по семейным обстоятельствам вынужден покинуть чемпионов Германии уже после своего первого сезона в Мюнхене.

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