В Раде предрекли новые жертвы после продления мобилизации на Украине

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, обернется очередными человеческими потерями для Вооруженных сил страны.
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