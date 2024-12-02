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Тысячи бетонных конструкций: в Польше построили первый участок сети укрепрайонов «Восточный щит»

Тысячи бетонных конструкций: в Польше построили первый участок сети укрепрайонов «Восточный щит»

Первый участок «Восточного щита»Премьер-министр Польши Дональд Туск посетил приграничный район, где было завершено строительство первого участка сети укрепрайонов «Восточный щит».

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