Гражданин Таджикистана на лодке по реке Днепр незаконно пересек границу

Мужчина должен был выплатить 70 000 рублей Гражданин Таджикистана самолетом прилетел в Минск, а затем доехал на такси до государственной границы РФ, которую незаконно пересек на лодке по реке Днепр в районе населенного пункта Красное Краснинского района.
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