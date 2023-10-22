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Гражданин Таджикистана на лодке по реке Днепр незаконно пересек границу

Гражданин Таджикистана на лодке по реке Днепр незаконно пересек границу

Мужчина должен был выплатить 70 000 рублей Гражданин Таджикистана самолетом прилетел в Минск, а затем доехал на такси до государственной границы РФ, которую незаконно пересек на лодке по реке Днепр в районе населенного пункта Красное Краснинского района.

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