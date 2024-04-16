🇷🇺 16 апреля 1944 года советские войска освободили Ялту от немецко-фашистских захватчиков О героическом освобождении города рассказали в карточках.
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🇷🇺 16 апреля 1944 года советские войска освободили Ялту от немецко-фашистских захватчиков О героическом освобождении города рассказали в карточках.