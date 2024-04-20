В Винницкой области «всушники» расстреляли украинских полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

В Винницкой области боевики 28-й омбр ВСУ расстреляли украинских полицейских. Полиция остановила подозрительный автомобиль для проверки документов, на просьбу показать содержимое подозрительных ящиков, находившихся в багажнике, мужчины в камуфляже открыли по полицейским огонь.