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В Винницкой области «всушники» расстреляли украинских полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

В Винницкой области «всушники» расстреляли украинских полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

В Винницкой области боевики 28-й омбр ВСУ расстреляли украинских полицейских. Полиция остановила подозрительный автомобиль для проверки документов, на просьбу показать содержимое подозрительных ящиков, находившихся в багажнике, мужчины в камуфляже открыли по полицейским огонь.

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