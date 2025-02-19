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Царьград

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ФСБ выявила сети соратников Ильи Пономарёва за границей, включая иностранцев

ФСБ выявила сети соратников Ильи Пономарёва за границей, включая иностранцев

Русские спецслужбы установили всех соратников бывшего депутата Ильи Пономарёва*, укрывающихся за границей, включая иностранцев.

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