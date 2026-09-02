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Юные вандалы сломали туи и вытоптали цветы в центре Барнаула

Юные вандалы сломали туи и вытоптали цветы в центре Барнаула

Пострадали туи и цветы, которые появились возле магазина "Дед Алтай" только этой весной Неизвестные повредили цветы и молодые деревья, высаженные возле одного из магазинов в центре краевой столицы.

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