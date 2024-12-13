Общественник объяснил, почему Viber должен быть замедлен: «Им пользуются мошенники»

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Журналист и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, член президентского Совета по правам человека Александр Малькевич заявил, что популярный мессенджер Viber должен быть заблокирован на территории РФ.
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