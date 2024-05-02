Морпехи группировки «Днепр» уничтожили диверсантов ВСУ на острове в дельте реки

Военнослужащие морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожили до 10 военнослужащих диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе мероприятий по зачистке одного из островов в дельте Днепра в Херсонской области.