Песков заявил, что не стоит доверять информации, которая поступает от СБУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление СБУ о задержании якобы российских агентов, готовивших убийство президента Украины Владимира Зеленского, сославшись на то, что информации украинской спецслужбы вряд ли можно доверять.