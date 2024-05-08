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Песков заявил, что не стоит доверять информации, которая поступает от СБУ

Песков заявил, что не стоит доверять информации, которая поступает от СБУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление СБУ о задержании якобы российских агентов, готовивших убийство президента Украины Владимира Зеленского, сославшись на то, что информации украинской спецслужбы вряд ли можно доверять.

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