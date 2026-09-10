Питер Гриффин и Кингпин: глава Россотрудничества Игорь Чайка стал популярным мемом в зарубежной сети

Глава Россотрудничества Игорь Чайка стал популярным мемом в зарубежной сети. Иностранных пользователей привлёк фрагмент с пресс-подхода, на котором Чайка рассказывал об отношениях России и Армении: "Нормальные отношения, как в большой семье — по-разному бывает".