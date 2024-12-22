Сотрудникам СК поручено возбудить дело по факту истязания детей в Адыгее

Global Look Press.Nikolay Gyngazov Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах по факту истязания детей отцом и мачехой в Адыгее.
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