Т-90М прорвал оборону ВСУ и проехал 15 км под ударами БПЛА

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» прорвал оборону противника и совершил 15-километровый марш под атаками беспилотников на добропольском направлении.
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