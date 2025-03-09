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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ»,  «Спартак» Кострома против «Кубани»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 2-й тур 9 марта «Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ» – 12:00 «Челябинск» – «Ленинградец» – 13:00 «Спартак» Кострома – «Кубань» – 14:30 «Волгарь» – «Велес» – 15:00 «Родина-2» –  «Волга» Ульяновск – 15:00 Группа «Серебро» 2-й тур 9 марта «Муром» – «Сибирь» – 13:00 «Текстильщик» – «Динамо-2» Москва – 14:00 «Авангард» Курск – «Форте» – 14:00 «Калуга» – «Динамо» Киров – 14:00 «Динамо» Владивосток – «Иртыш» Омск – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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