Рассказываем, почему в Петербурге продлили "желтый" уровень опасности.В связи с неблагоприятными погодными условиями в городской администрации Санкт-Петербурга приняли решение продлить действие "желтого" уровня погодной опасности до 12:00 часов понедельника, 20 ноября.
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