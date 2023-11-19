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Почему в Петербурге продлили "желтый" уровень опасности

Почему в Петербурге продлили "желтый" уровень опасности

Рассказываем, почему в Петербурге продлили "желтый" уровень опасности.В связи с неблагоприятными погодными условиями в городской администрации Санкт-Петербурга приняли решение продлить действие "желтого" уровня погодной опасности до 12:00 часов понедельника, 20 ноября.

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