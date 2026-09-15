Первая шайба на новой арене: эмоции Даниила Сероуха после победы

Нападающий «Торпедо» Даниил Сероух дал интервью «РБ Спорт», в котором поделился своими впечатлениями от победы над «Ак Барсом» со счётом 3:2 на открытии новой арены «VOLGA Арена» в Нижнем Новгороде.
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