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Нижегородская правда

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Первая шайба на новой арене: эмоции Даниила Сероуха после победы

Первая шайба на новой арене: эмоции Даниила Сероуха после победы

Нападающий «Торпедо» Даниил Сероух дал интервью «РБ Спорт», в котором поделился своими впечатлениями от победы над «Ак Барсом» со счётом 3:2 на открытии новой арены «VOLGA Арена» в Нижнем Новгороде.

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