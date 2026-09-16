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Тюремный экспорт по-партнерски: почему соседи России не хотят забирать своих преступников обратно

Тюремный экспорт по-партнерски: почему соседи России не хотят забирать своих преступников обратно

Аргументы недели Позиция министра юстиции Константина Чуйченко по оптимизации процедуры передачи осужденных иностранных граждан для отбытия наказания на родину — это не просто бюрократическая инициатива.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя vladstamp
vladstamp

Загрузили в товарные вагоны, привезли на границу и передали ихней таможне!!! Пусть, что хотят, то и делают!!! Если так нельзя(или не хотят), то пусть строят железную дорогу от Хабаровска до Магадана!!!

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Наталия

Одни пустые разговоры вместо того, чтобы уже давно начать жестко действовать, принуждая  этих "партнеров" принимать во внимание и выполнять  наши условия сотрудничества. Всему есть предел, даже безграничному терпению русского народа.