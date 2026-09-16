Тюремный экспорт по-партнерски: почему соседи России не хотят забирать своих преступников обратно

Аргументы недели Позиция министра юстиции Константина Чуйченко по оптимизации процедуры передачи осужденных иностранных граждан для отбытия наказания на родину — это не просто бюрократическая инициатива.
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Загрузили в товарные вагоны, привезли на границу и передали ихней таможне!!! Пусть, что хотят, то и делают!!! Если так нельзя(или не хотят), то пусть строят железную дорогу от Хабаровска до Магадана!!!
Одни пустые разговоры вместо того, чтобы уже давно начать жестко действовать, принуждая этих "партнеров" принимать во внимание и выполнять наши условия сотрудничества. Всему есть предел, даже безграничному терпению русского народа.