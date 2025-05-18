Поражение глобальной «партии войны»

Уверен, дипломатическая «битва при Стамбуле», свидетелями которой мы стали на прошлой неделе, войдёт со временем в учебники по этому виду человеческой деятельности, причём отдать должное нужно обеим сторонам.
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