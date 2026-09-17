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ФедералПресс

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Свердловская область может два года жить на деньги, которые уральцы задолжали банкам

Свердловская область может два года жить на деньги, которые уральцы задолжали банкам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября, ФедералПресс. В Свердловской области в 2026 году люди стали гораздо активнее брать ипотеку.

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