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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев отразил 24 из 26 бросков «Чикаго». Победа – 5-я в 22 матчах за «Сан-Хосе»

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:2).  Победа стала для него 5-й в 22 матчах за «Шаркс» в текущем сезоне (87,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,75).

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