Матвей Ветлугин поделился переживаниями о дебюте в Италии

Матвей Ветлугин отметил дебют на международной арене в Италии. Ветлугин исполнил сложные элементы, включая четверной лутц и тройной аксель, и заработал 90,02 балла.
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