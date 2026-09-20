НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда сайлауларга килүчеләр саны 68,7 процент тәшкил итте

Татарстанда сайлауларга килүчеләр саны 68,7 процент тәшкил итте

«Сайлаулар» дәүләт автоматилаштырылган системасы мәгълүматларына караганда, 20 сентябрьнең 15.00 сәгатенә Татарстанда Россия Федерациясе Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауларда катнашучылар саны 68,7 процент тәшкил иткән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым