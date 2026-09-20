Татарстанда сайлауларга килүчеләр саны 68,7 процент тәшкил итте

«Сайлаулар» дәүләт автоматилаштырылган системасы мәгълүматларына караганда, 20 сентябрьнең 15.00 сәгатенә Татарстанда Россия Федерациясе Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауларда катнашучылар саны 68,7 процент тәшкил иткән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым