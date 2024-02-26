Штаб Трампа: Байден пытается снять с себя ответственность за кризис на границе

Предвыборный штаб Дональда Трампа обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот "преследует" бывшего президента США до границы с Мексикой, тем самым пытаясь снять с себя ответственность за крупнейший иммиграционный кризис.
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