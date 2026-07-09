В российском городе двое парней похитили женщину, избили ее и записали издевательства на видео

В российском городе двое парней похитили женщину, избили ее и записали издевательства на видеоВ Кемеровской области вынесен приговор по громкому делу о нападении на женщину, которое было снято на видео и разлетелось по сети.
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