Клинтон Н’Жи: «Путина очень любят в Африке и европейских странах, где я играл. Людям нравится его манера управлять Россией»

Клинтон Н’Жи рассказал об отношении к Владимиру Путину в Африке и европейских странах. – Твой контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года.

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