Marca назвала БМВ новое трио «Реала» в заголовке про победу в Суперкубке

Испанская газета на сайте в тексте про победу «Реала» в Суперкубке назвала трио Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и Винисиуса BMV (по-русски будет БМВ) Напомним, трио Гарета Бэйла, Карима Бензема и Криштиану Роналду в свое время называли BBC.