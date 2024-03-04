Покоритель сердец: Чонгук из BTS стал «Лучшим крашем мира»

Талантливые и красивые парни из BTS успели покорить сердца миллионов девушек по всему миру. Поклонницы южнокорейской к-поп группы мечтают, что, возможно, в один день они встретят своего кумира, влюбятся друг в друга, и у них будет все, как в самых романтических фильмах.
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