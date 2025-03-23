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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэмилтона могут дисквалифицировать на Гран-при Китая из-за сильно сточенной нижней планки болида

Согласно отчеты главного технического делегата ФИА Джо Бауэра, при изучении болида «Феррари» Льюиса Хэмилтон после финиша были замечены несоответствия.

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