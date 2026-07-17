Сергей Алейник: Форум ШОС пройдет в ноябре в Минске

В ноябре Минск примет форум Шанхайской организации сотрудничества. Сергей Алейник подчеркнул важность обмена опытом и координации усилий в реализации ЦУР, акцентируя успехи Белоруссии в устойчивом развитии, занимая 35-е место в мире.
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