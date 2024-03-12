Российские дольщики переломили многолетний тренд в ипотеке

Российские банки в декабре 2023 года выдали на 85 млрд рублей больше ипотечных кредитов на покупку строящегося, чем готового жилья, говорится в исследовании компании «Метриум», поступившем в распоряжение Банки.
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