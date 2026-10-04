WSJ: Пентагон превращает смартфоны в оружие управления войсками

Новая система NGC2 призвана повысить выживаемость войск в эпоху дешевых дронов и высокоточных ракет.Американские военнослужащие задействуют смартфоны в качестве элемента перспективной системы управления войсками Next Generation Command and Control (NGC2), сообщает The Wall Street Journal.
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