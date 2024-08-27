В ЛНР сообщили о расширении плацдарма для наступления под Купянском

Российские военные расширяют плацдарм для наступления под Купянском Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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