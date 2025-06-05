Apple Watch считают калории «на глаз»: учёные выявили погрешность почти в 30 %Исследование учёных из Университета Миссисипи (University of Mississippi) показало, что Apple Watch точно отслеживают пульс и количество шагов, но ошибаются почти на 30 % в подсчёте потраченных калорий.