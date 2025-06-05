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Apple Watch считают калории «на глаз»: учёные выявили погрешность почти в 30 %

Apple Watch считают калории «на глаз»: учёные выявили погрешность почти в 30 %

Apple Watch считают калории «на глаз»: учёные выявили погрешность почти в 30 %Исследование учёных из Университета Миссисипи (University of Mississippi) показало, что Apple Watch точно отслеживают пульс и количество шагов, но ошибаются почти на 30 % в подсчёте потраченных калорий.

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