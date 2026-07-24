Некоторые россияне вправе претендовать на льготу по транспортному налогу

Для многих автовладельцев транспортный налог — ощутимая статья расходов, но часть россиян вправе платить меньше или не платить вовсе Вопрос о предоставлении льгот по транспортному налогу весьма сложен и определяется рядом факторов, таких как статус налогоплательщика (физическое или юридическое лицо) и его принадлежность к той или иной социальной группе (ветераны, участники СВО, инвалиды I и II групп, Герои СССР и Российской Федерации и так далее), сообщила в интервью RT эксперт направления "Народный фронт.