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«Сделайте меня блондинкой сегодня»: почему хороший колорист откажется от преображения за один раз

«Сделайте меня блондинкой сегодня»: почему хороший колорист откажется от преображения за один раз

Создание «идеального» блонда относится к технически сложным процедурам в парикмахерском искусстве. Конечно, колористы ежедневно создают оттенки этого цвета, но получить точный и безупречный результат, особенно с первого раза или при переходе от темного цвета, удается редко.

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