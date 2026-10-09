«Сделайте меня блондинкой сегодня»: почему хороший колорист откажется от преображения за один раз

Создание «идеального» блонда относится к технически сложным процедурам в парикмахерском искусстве. Конечно, колористы ежедневно создают оттенки этого цвета, но получить точный и безупречный результат, особенно с первого раза или при переходе от темного цвета, удается редко.
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