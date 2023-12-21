Онлайн-лекторий Московского урбанистического форума посмотрели около 1 тыс. раз

Всего в открытом доступе на сайте Московского урбанистического форума готовы к свободному просмотру 19 записей лекций, в которых практикующие урбанисты, архитекторы, проектировщики делятся опытом и соображениями о различных аспектах городской жизни.
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