Происшествия

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В Архангельске окончено расследование уголовного дела по факту серии мошенничеств в отношении пенсионеров

В прошлом году в полицию города Архангельска поступило несколько схожих обращений. Заявители сообщали о визите неизвестного мужчины, который представлялся мастером по изготовлению пластиковых окон и предлагал свои услуги.

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