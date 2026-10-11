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При посадке лука под зиму сыплю в бороздки 2 простых средства: головки вырастают размером с кулак

При посадке лука под зиму сыплю в бороздки 2 простых средства: головки вырастают размером с кулак

Посадка лука под зиму – это отличный способ получить ранний и обильный урожай. Главная задача осенью – сделать так, чтобы лук успел пустить корни, но ни в коем случае не пророс в перо до наступления морозов.

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