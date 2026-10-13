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География ночных атак противника: от Калуги и Москвы до Невинномысска

География ночных атак противника: от Калуги и Москвы до Невинномысска

Противник предпринял очередную массированную атаку в отношении столичного региона России. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:30 12 октября по 7 часов сегодняшнего утра в сторону Московского региона летели 417 БПЛА.

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