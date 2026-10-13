География ночных атак противника: от Калуги и Москвы до Невинномысска

Противник предпринял очередную массированную атаку в отношении столичного региона России. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:30 12 октября по 7 часов сегодняшнего утра в сторону Московского региона летели 417 БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Джонсон пожаловал...
- Ч ⚡️ Путин помилова...
- Зеленский: США вп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым