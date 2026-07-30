Лос-Анджелес и воображаемые катастрофы. Отрывок из книги

В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга «Экология страха». Это исследование Майка Дэвиса о феномене Лос-Анджелеса, который в литературе и кино уничтожали чаще, чем любой другой крупный город.
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