Псков оказался в числе аутсайдеров рейтинга по покупательной способности зарплат

Псков занял 91-е место из 100 в рейтинге российских городов по покупательной способности средней зарплаты, сообщает "Псковская лента нвоостей" со ссылкой на данные РИА Рейтинг.
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