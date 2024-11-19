Дальнобойный фейк со смертельным исходом. Запад играет с ядерным грибом

Александр Зиборов

Коллективный Гитлер атаковал дальнобойными американскими ракетами ATACMS Россию. Таковых шесть штук прилетело в Брянскую область Данный факт подтвердило минобороны России. Американские ракеты использовались американских военных, они ввели полётное задание, использовали данные американских спутников. Владимир Путин уже сказал, что это означает прямое участие США и стран НАТО в конфликте, пообещал жёсткий ответ. И вот настала пора такого ответа. Весь мир смотрит на нас. Не обязательно отвечать военными средствами. Давно пора наконец-то начать применять настоящие ответные санкции. Со своим главным врагом - США – мы торгуем практически в полном объёме. Давно пора существенно сократить его, как и сотрудничество. Огласить, в случае повторения – прекращаем всю торговлю и сотрудничество. Одновременно принять меры в отношении пособников врага внутри страны – «пятой колонны», начать сокращать количество всех видов собственности у нас американцев и граждан стран НАТО. Кстати, и для компенсации того, что они у нас заморозили-украли. Открыто и весомо помочь хуситам и всем врагам США и НАТО - оружием, информацией, специалистами, наёмниками и прочим. Затем уже можно пускать в ход и военно-технические средства по примеру США, Израиля. Не покажем своей твёрдой воли и на сей раз, то это обернётся большими жертвами в скором времени и большой бедой. Безнаказанность поощряет преступников...