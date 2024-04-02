Врачи рассказали, чем опасен постоянный отказ от мяса

Подобные изменения рациона приводят к ряду изменений Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" рассказали о том, как отказ от мяса повлияет на состояние здоровья.
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