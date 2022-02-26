Заноза

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«Мы гордимся, что Россия нас спасает»: Жители Донецка переживают тяжёлые обстрелы и ждут окончания войны

«Мы гордимся, что Россия нас спасает»: Жители Донецка переживают тяжёлые обстрелы и ждут окончания войны

Первый день совместной военной операции вооружённых сил Российской Федерации, Донецкой и Луганских народных республик по принуждению Украины к миру принёс радостные и обнадёживающие новости Прославленная российская армия точечными ракетными ударами прекратила существование остатков военно-морского флота и военно-воздушных сил нацистской Украины, вывела из строя командные пункты, освободила Херсон, Каховку, Геническ, Мелитополь, Волчанск, Путивль, Глухов, блокировала Харьков и Мариуполь, завязала бои за Сумы и Ахтырку, высадила десант на военном аэродроме Гостомель под Киевом.

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